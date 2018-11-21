Falcılık bahanesiyle dolandırıcılık yapan kadın yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde falcılık bahanesiyle vatandaşları dolandıran bir kadın polis ekiplerince yakalandı.
- İHA
Alınan bilgiye göre, yapılan ihbarı değerlendiren Emniyet Birimleri görgü tanıkları ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek araştırma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eskişehir'den Tavşanlı'ya gelen ve falcılık bahanesiyle vatandaşları dolandıran S.Y. isimli kadını kıskıvrak yakaladı. Yapılan adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Tavşanlı F Tipi Cezaevine gönderildi.
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