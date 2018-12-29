Fatihler medeniyetin taşıyıcı kolonlarıdır

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, tarihi ve kültürel mirasımızı anlatmak ve korumak amacıyla “Fetihleri Anlamak, Fatihleri Anmak” sempozyumu İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi Konferans Salonu’nda başladı. Türkiye’de ilk defa Mekke’nin Fethi, Kudüs’ün Fethi, Endülüs’ün Fethi, Anadolu’nun Fethi ve İstanbul’un Fethi olarak beş büyük İslam Fethi’nin ayrıntıları ve bilinmeyenleriyle aktarılacağı sempozyum 29 ve 30 Aralık 2018 tarihlerinde de devam edecek. Sempozyumun dün gerçekleştirilen açılışına Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, konuşmacı ve panelistlere üzerinde Enfal Suresi’nden “Attığın zaman sen atmadın Allah attı” ayetinin yazılı olduğu çerçeve içerisinde menzil oku hediye ettikten sonra “Ayeti kerime sadece okçuluk için bir düstur değildir. Bu aynı zamanda bir hayat düsturudur. Yaptığımız, başımıza gelen işlerde kendimiz veya aracıları değil, hep ilahi takdiri görerek anlamak. İnşallah biz de Okçular Vakfı ve diğer hocalarımızla birlikte bu şiarla nesiller yetiştirmeye muktedir oluruz. Fatihler de böyle yetişiyor” diye konuştu. Sempozyumun açılışını yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, medeniyetlerin taşıyıcı kolonları, şahsiyetleri ve mimari eserleri bulunduğunu ve Fatih’lerin de taşıyıcı şahsiyetler olduğunu söyledi. Okçular Vakfı olarak zaferleri ve fetihleri anmak için medeniyet şuurunu taşıma gayesinde olduklarını ifade eden Yıldız, “Bu panelimizin medeniyet, tarih, vatan şuurlarını kuşanmamıza vesile olacağına inanıyorum” dedi.

FETİH HAYAT TARZI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, “Göktürk’ün cesareti, Selçukluların aklı, Osmanlıların varisiyiz” ifadesini kullandı. Yerlikaya şöyle devam etti: “Atılan ok hiçbir zaman geri gelmez daima ileri gider bizde daima ileri gideceğiz. Fetih ruhunu anlayacak yeni fatihler yetiştireceksek, ilimle, irfanla, bilgelikle, geleceğini de teknoloji ile besleyeceğiz. Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesine ulaşması, teknoloji dünyasında bende varım diyebilmesinden geçiyor. Bu hedef için çok çalışmalıyız.” Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ise, “Fetih ve Fatih, İslam medeniyetinin temel unsurlarından biridir. Fetih anlayıştır, felsefedir hayat tarzıdır. Fetih’te ve Fatih’te kendini bilme tanıma inancı vardır. İlk büyük Fatih Hazreti Peygamberimizdir. Fetih’te 2 unsur vardır. Kalplerin ve kalelerin fethi. Kalplerin fethi önceliklidir. Malazgirt, 2 sene önceye kadar hiçbir zaman Malazgirt’te kutlanmadı. Son iki yıldır Sayın Bilal Erdoğan’ın da katkılarıyla Malazgirt’te kutlanıyor. Bu panelde Sultan Alparslan’ı anmadan geçemeyiz. Alparslan İslam dünyasının burhanıdır” şeklinde konuştu.