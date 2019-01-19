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Fatih'te 22 yaşındaki Irak uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Fatih'te Irak uyruklu 22 yaşındaki genç kadın yaşadığı evde ölü bulundu.

  • DHA
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Mevlanakapı Mahallesi Tiryakçı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında yaşayan Irak uyruklu 22 yaşındaki Zaniab Al-Abboodi'den haber alamayan arkadaşları saat 11.00 sıralarında durumu polis ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen polis çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeriye girdi. Yapılan incelemede genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri kadının parmak izini aldı. İncelemesinin ardından Abboodi'nin cenazesi yabancı uyruklu arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarıldı. Bu sırada bazı arkadaşları sinir krizi geçirerek bayıldı. Savcının talimatıyla Abboodi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.
 

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