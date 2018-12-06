Fatih’te 4 katlı binada yangın çıktı
Fatih’te 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, Balat'ta Tamburacı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Can kaybı veya yaralananın olmadığı yangın sonucu binanın üst katında hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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