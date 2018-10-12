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Fatih'te ATM'ye yerleştirdiği kart kopyalama aparatını sökerken yakalanan şüpheli tutuklandı

Fatih'te ATM'ye yerleştirdiği kart kopyalama aparatını sökerken yakalanan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, özel bir bankanın Fatih'teki şubesine kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ihbarını alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. ATM yakınında bekleyen ekipler, bir süre sonra buraya gelerek aparatı sökmeye çalışan şüpheli H.K.Y'yi (28) yakaladı. H.K.Y'nin üst aramasında kart kopyalama cihazı ve kamera ele geçirildi. Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen H.K.Y'nin, 27 Eylül'de de aynı bankanın Fatih'te bulunan başka bir ATM'sine aparat yerleştirip kart kopyaladığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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