Fatih'te metruk binada çıkan yangın yandaki binalara sıçradı

Yangın, Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'taki 3 katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm binayı sararken, yan binalara da sıçradı. İki bina tamamen yanarken, bir binanın üç ve dördüncü katı yandı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangının çıktığı binanın büyük bölümü yangın nedeniyle yıkılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bazı vatandaşlar panik yaşayarak, alevlerin söndürülmesi için itfaiyeye seslenip çığlık attı. Yan binada kalan bir vatandaş ise kurtarılmayı beklerken, panik içinde balkonda sağa sola hareket etti.

Bir saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.