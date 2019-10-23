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Fatih'te 'yol verme' meselesi yüzünden adam öldürmüştü! 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Fatih'te, 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Doğuş Pertez, 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Doğuş Pertez ile taraf avukatları katıldı. 
 
Duruşmada, daha önce açıklanan mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Pertez'in avukatı, mütalaaya büyük ölçüde katıldıklarını kaydederek, "Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını da talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Müvekkilimin lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi. 
 
Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Pertez, "Savcı mütalaasında, benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu." diye konuştu. 
 
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Doğuş Pertez'in, "kasten yaralama" suçundan, haksız tahrik indirimi de uygulanarak 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 
 
- MÜTALAADAN
 
Fatih Cerrahpaşa'da 29 Aralık 2018'de sürücü İhsan Dinçer ile yaya Doğuş Pertez arasında yol verme yüzünden tartışma çıkmış, sürücü Dinçer bu tartışma esnasında bıçaklanmıştı. Dinçer bir süre sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yeri inceleme tutanağı ve kamera kayıtlarına göre olayın faili olan Doğuş Pertez, 8 Ocak'ta düzenlenen bir operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı. 
 
Yargılama esnasında hazırlanan mütalaada, olay günü Doğuş Pertez yolun karşısına geçmek istediği sırada İhsan Dinçer'in arabayla yoldan hızlı geçtiği ve iki şahıs arasında, bıçakla yaralamayla sonuçlanan tartışma yaşandığı, Dinçer'in hayatını kaybettiği, Pertez'in ise olay yerinden kaçtığı aktarılıyordu. 
 
Sanık Pertez'in eyleminin kasten yaralamaya yönelik olduğu, aksi ispat edilmeyen savunmasına göre ilk haksız eylemin maktul İhsan Dinçer'den geldiği anlatılan mütalaada, sanığın, ''kasten yaralama'' suçunu haksız tahrikle işlediği belirtiliyor, sanığın bu suçtan 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. 

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