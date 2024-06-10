Fatmanur Altun'dan, Arafta Sorular'a özel açıklamalar

Sosyolog-Yazar Doç. Dr. Fatmanur Altun, 'Arafta Sorular' programında Gazeteci Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Esra Elönü'nün 'Arafta mısınız?' sorusuna cevap veren Fatmanur Altun, "Arafta olduğumuz yerler oluyor, arafta olmadığımız yerler oluyor. Bazen netliğimizi kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Oralarda arafa düşüyoruz. Ama arafında kendi içinde bereketi olduğunu düşünüyorum." dedi.

FATMANUR ALTUN ARAFTA MI?



Sosyolog-Yazar Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Arafta olduğumuz yerler oluyor, arafta olmadığımız yerler oluyor. Bazen netliğimizi kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Oralarda arafa düşüyoruz. Ama arafında kendi içinde bereketi olduğunu... pic.twitter.com/uvd8IRLogj — 24 TV (@yirmidorttv) June 9, 2024

"FABRİKASYON BİR HAYAT YAŞAMIYOR OLSAYDIK DAHA AZ KONUŞURDUK"

'İnsanların çok konuşma isteği' üzerine değerlendirmelerde bulunan Altun, "Bu devrin insanları olarak önümüze çok fazla durum çözmemiz için bırakılmış. Normalde sorun olmaması gereken şeyler, doğallığında akıp gitmesi gereken durumlar için bu kadar mücadele etmemize gerek yok aslında. Fabrikasyon bir hayat yaşamıyor olsaydık, daha az konuşurduk ve daha çok yaşardık diye düşünüyorum. herkes yaşadığı zorluğun kendisinden mi yoksa sistematik bir problem olduğunu anlayamaz. Ayrıca anlamakta zorunda değil." ifadelerinde bulundu.

Sosyolog-Yazar Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Fabrikasyon bir hayat yaşamıyor olsaydık, daha az konuşurduk ve daha çok yaşardık diye düşünüyorum. #AraftaSorular pic.twitter.com/iD2w6MqKSF — 24 TV (@yirmidorttv) June 9, 2024

"ŞİMDİ İYİ GÜN DOSTUMUZ BİLE YOK"

'Aşk Bitti Yapı Paydos' kitabı üzerine açıklamalarda bulunan Altun, "Aşk yoksunluğunu hepimiz hissediyoruz. İnsanların en çok şikayet ettiği konular arasında dostluklar, aile ilişkileri veya komşuluklar eskisi gibi olmadığı yer alıyor. İnsanların eskiye dair bir özlemi var. Bazı şeyler artık tatmin etmiyor. Her daim gardımızı alıyor kendimizi koruma refleksine giriyoruz. Eskiden kötü gün dostumuz yok diye üzülürdük, şu anda iyi gün dostumuz bile yok." dedi.

"AŞK BİTTİ YAPI PAYDOS"



Sosyolog-Yazar Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Eskiden kötü gün dostumuz yok diye üzülürdük, şu anda iyi gün dostumuz bile yok. #AraftaSorular pic.twitter.com/JshH6FURNt — 24 TV (@yirmidorttv) June 9, 2024

"AŞK SERİ ÜRETİME DÖKÜLDÜ"

Altun, "Kitaplardan, romanlardan, dizilerden üzerimize boca edilen bir romantik aşk var. Romantik komedi tadında gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan, özellikle gençler 'ne güzel bir aşk, keşke biri de beni böyle sevse' diye arzuluyor. Ama insanın mesleğine olan derin sevgisi de bir aşktır. Aşk tanımımız sınırlandırıldı. Aşkın seri üretime dökülmesi gerektiği için tek tip bir aşka bizi hapsettiler." dedi.

"AŞK BİTTİ YAPI PAYDOS"



Sosyolog-Yazar Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Temelde aşk yoksunluğu yaşıyoruz. İnsanın mesleğine duyduğu derin sevgide bir aşktır.#AraftaSorular pic.twitter.com/dFEpYTAxA9 — 24 TV (@yirmidorttv) June 9, 2024

"HEPİMİZ BU HAYAT İÇERİSİNDE KULAÇ ATIYORUZ"

Altun, "Hepimiz bu hayat içerisinde kulaç atıyoruz. Mesela "sen niye evlenemedin, sen niye bir işe giremedin, sen niye şunu yapamadın" diye sorgu odasındaymış gibi hepimizin gözüne bir far tutuluyor. Özellikle bizim nesil, geleneksel formların bozulmadığı dönemde bizleri büyüdük. Baba çalışıyor, anne ev hanımı çocuk ise mahallede arkadaşlarıyla oynuyor. 1980'lerden sonra farklı türde bir toplumsallaşmayla karşı karşıya geldik. Biz, anne-babalarımızın yaşadığı formatın bitişi ve yeni formatın başladığı ilk nesiliz." dedi.

Sosyolog-Yazar Doç. Dr. Fatmanur Altun (@fatmanuraltun): Hepimiz bu hayat içerisinde kulaç atıyoruz. Mesela "sen niye evlenemedin, sen niye bir işe giremedin, sen niye şunu yapamadın" diye sorgu odasındaymış gibi hepimizin gözüne bir far tutuluyor.#AraftaSorular pic.twitter.com/WiQ3ADR46V — 24 TV (@yirmidorttv) June 9, 2024

"DERTLİ BİR NESİLİZ"

Yaşam koşullarıyla ilgili konularda dertli bir nesil olduklarını düşünen Altun, "Kendi başımıza karanlıkta kürek çekerek bir şeyler inşa etmeye çalıştık. Başka bir dünya var artık, kurulan dünya ise tam kurulmamış. Ben bir taraftan çalışıp, bir taraftan okuyup bir taraftan da çocuklarıma bakarken sağıma soluma baktığımda kendime örnek birini göremiyordum. Biz yaşam koşullarıyla ilgili olan konularda çok dertli bir nesil olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.