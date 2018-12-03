Fatsa'da sahte para operasyonu: 1 gözaltı

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerince ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları piyasaya sürmeye çalışan H.E. isimli şahıs 20 adet sahte 50 TL ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin piyasaya sürdüğü paralara el konuldu. Şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.