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Yaşam

Faydalarını say say bitmez... Sivas'ta yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor

Sivas'ta kırsal alanlarda yetişen kenger bitkisinin kök kısmındaki özden elde edilen kenger sakızı, fiyatıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kilogram fiyatı çeyrek altına eş değer olan sakız günümüzde yarım altında yarışıyor.

IHA24 Mayıs 2025 Cumartesi 10:07 - Güncelleme:
Faydalarını say say bitmez... Sivas'ta yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor
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Kenger sakızı ilkbahar aylarında Sivas'ta kırsal alanlarda yetişen kenger bitkisinin kökünde bulunan beyaz süt kıvamındaki özden elde ediliyor. Sakız, hem zahmetli üretim süreci hem de sağlık açısından taşıdığı faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Toplanması güç olan bu ürünün kilogram fiyatı çeyrek altını geçerek yarım altınla yarışır seviyelere geldi. Doğal yöntemlerle çıkarılan kenger sakızının, diş sağlığını desteklediği, yüz felci geçiren bireylerde kas hareketlerini artırdığı, kulak intihabının atılmasında yardımcı olduğu, mide ağrılarını ve şişkinliği hafiflettiği, ayrıca migren üzerinde olumlu etkiler gösterdiği biliniyor.

Toplayan kişi sayısının az olması ve toplama aşamasının da zor olmasından dolayı kilosu 10 bin ile 12 bin lira arasında değişen Kenger sakızının tanesi de 25 liradan alıcı buluyor.

"ŞİMDİKİ SAKIZLAR TAMAMIYLA PLASTİK, KENGER SAKIZI DOĞAL"

Kenger sakızının diğer sakızlara göre doğal ve faydalı olduğunu ifade eden Sivas'ta Aktarlık yapan Muhammet Emin Gülle, "Kenger bitkisi diğer bir ismiyle ışkın otu diye de adlandırılıyor. Kenger sakızı bu bitkinin kesildiğinde akan süt kıvamındaki özünden elde ediliyor. Bu öz biriktiriliyor ve bir gün sonra bu öz yuvarlanıp sakız kıvamına getirilerek bu halini alıyor. Kenger sakızı kulaklardaki intihabın atılmasına yardımcı olur, dişlere ve diş etlerine faydaları vardır.

Kilogram fiyatı 10 bin ile 12 bin lira arasında değişiyor. Gençler pek bilmiyor kenger sakızını ama 50 yaş üzeri biliyor ve alıyor. Bu sakızı toplamak oldukça zahmetli. İnsanlar dağ taş demeden dolaşıyor kenger bitkisini bulup kesiyorlar.

Yeni nesil sakızlar ile karşılaştırmaya bile gerek yoktur. Şimdiki sakızlar tamamıyla plastik, ancak kenger sakızı tamamen doğal ve sağlıklıdır" dedi.

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