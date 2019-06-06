Feci kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,776
  • 6,5132
  • 248.048
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Tekirdağ'daki feci kazada can veren 5 kişinin üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı

Tekirdağ Çorlu’da Ramazan Bayramı’nın ikinci günü meydana gelen kazada yanarak feci şekilde can veren 5 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin üniversite öğrencisi arkadaşlar oldukları kaydedildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEM Otoyolu’nun İstanbul Edirne istikametinde Çorlu gişelerine yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana gelen kazada Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki 67 AV 778 plakalı otomobile aynı istikamete seyreden Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 çekici 34 EB 4058 dorse plakalı tır çarpmış, kazanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobil bir anda alev topuna dönmüş ve otomobilde bulunan 5 kadın feci şekilde yanarak can vermişti.
 
Jandarma ekipleri ile nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin parçaladığı tek kapılı araçtan cenazeler çıkarılarak önce incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu’na sevk edilmişlerdi.
 
KAHREDEN DETAY KAZADAN SONRA ORTAYA ÇIKTI
 
Kazanın ardından inceleme yapan polis ekipleri tamamı yanmış olan otomobilde ölenlerin kimliklerine dair bir iz aradı. Aracın plakasından yola çıkan ekipler otomobilin Yasemin Kaynar İbiş (47) adına kayıtlı olduğunu tespit ederek kadının yakınlarına ulaştı.
 
Yapılan incelemelerde ölen diğer kişilerin Melike Sülün (25), Şeyma Yavuz (26) ve Büşra İbiş (25) oldukları tespit edilirken, ölen son kişinin kimliği ise hastanede yapılan incelemelerin ardından belli oldu ve ölen 5. kişinin Nesrin Narin (27) olduğu belirlendi.
 
Kazada ölenlerin üniversite öğrencisi oldukları Erzurum’da öğrenim gördükleri, aynı yurtta kaldıkları ve kaza öncesi Erzurum’dan İstanbul’a geldikleri ve bir arkadaşlarının Tekirdağ’daki düğününe katılmak üzere İstanbul’dan öğrencilerden Büşra İbiş’in annesi Yasemin Kaynar İbiş idaresindeki otomobille yola çıktıkları kaydedildi.
 
Adli tıp kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Büşra İbiş annesi Yasemin Kaynar İbiş ve Şeyma Yavuz’un İstanbul’da, Nesrin Narin’in Kütahya’da, Melike Sülün’ün ise Bursa’da toprağa verileceği belirtildi.

Yeni görüntüler paylaşıldı! İşte ´Pençe´ ye katılan komandolar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Generallere hakaret edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak

Generallere hakaret edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı suç duyurusunda bulunacak

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Pençe Harekatı'ndan yeni görüntü

Pençe Harekatı'ndan yeni görüntü

Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

Bakanlık Gediz Nehri için harekete geçti

Feci kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu

Feci kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu

Acı haber geldi! 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Acı haber geldi! 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntüyle ilgili açıklama geldi

Meke Gölü'ndeki şaşırtan görüntüyle ilgili açıklama geldi

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu

85 hastayı öldürmüştü, cezası belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Yeni görüntüler paylaşıldı! İşte ´Pençe´ ye katılan komandolar

Yeni görüntüler paylaşıldı! İşte ´Pençe´ ye katılan komandolar

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Mühendis genç kız polisi alarma geçirdi

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Türkiye'nin en huzurlu tatil adresi! Doğanın içinde sessiz sakin...

Toplu ödeme yap emekli ol

Toplu ödeme yap emekli ol

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA