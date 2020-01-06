DHA 06.01.2020 10:16 - Güncelleme: 06.01.2020 10:16

Olay, önceki gün İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hasan Kütük(56), fabrikada boşaltmak üzere bir kamyon kumaş getirdi. Hasan Kütük, kumaş balyaları üzerindeki brandanın iplerini çözmeye başladı. Bir tarafın iplerini çözüp diğer tarafa geçen Hasan Kütük'ün üzerine bir anda kumaş balyaları devrildi. Olayı fark eden fabrikadaki çalışanlar, Hasan Kütük'ün yardımına koştu. Hasan Kütük, çalışanlar tarafından kumaş balyalarının altından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kütük kurtarılamadı.