Felç geçirdi, kolunu kaybetti, yılmadı tamirhanede yaşama bağlandı

AA 28.01.2020 11:17 - Güncelleme: 28.01.2020 11:17

İşbırakmaz, 1987 yılında vatani görevini tamamlayarak Babaeski'deki ailesinin yanına gitti.

Ardından yaya olarak ağabeyinin yanına gitmeye çalışırken kamyonun çarptığı İşbırakmaz, beyin kanaması sonucu kısmi felç geçirdi.

Kaza sonrası bir süre yürüyemeyen İşbırakmaz, uzun uğraşlar sonucu yeniden adım atmayı başardı.

Fonksiyonlarını kaybeden sol kolu ameliyatla kesilen ve uzun yıllar bakımını annesi Saniye'nin yaptığı Kadir İşbırakmaz, annesinin vefatının ardından ağabeyinin otomobil tamir atölyesinde çalışmaya başladı.

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte ve konuşmakta güçlük çeken İşbırakmaz, tek koluyla tüm zorluğuna rağmen araçların lastiklerini onarıyor. Kriko ile araçları askıya alan ve bijon anahtarı ile araçların lastiklerini söküp tamir eden İşbırakmaz'ın hayat mücadelesi takdir topluyor.

- "İŞİMİ EĞLENEREK YAPIYORUM"



İşbırakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sol kolunu kaybetmesinin yanı sıra ayağını da güçlükle kullandığını söyledi.

Engeli nedeniyle başka işte çalışmasının mümkün olmadığını ifade eden İşbırakmaz, atölyede hem ağabeyine yardımcı olduğunu hem de zamanını değerlendirdiğini dile getirdi.

İşini yıllardır severek yaptığı anlatan İşbırakmaz, şöyle konuştu:

"Ağabeyim çalışıyorum diye bana kızıyor. Ama benim çalışmam gerekiyor. Eğer ben çalışmazsam vücudum iflas eder. Zaten çok da ağır iş yapamıyorum. Tek elimle yapabildiğim işleri yapıyorum. Dükkanı bekliyorum. Araçların tekerleklerini söküp tamir ettikten sonra yerine takıyorum. İşimi eğlenerek yapmaya çalışıyorum, çünkü tek elle bu kadar oluyor. Beni görenler şaşırıyor ama asla hor görmüyorlar."