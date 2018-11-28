Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı'nın rengi turkuaza dönüştü.

İlçede dünden bu yana etkili olan yağış öğle saatlerinde durdu. Kısa süre ara veren sağanağın ardından, dünyaca üncü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı’nın büyük bölümünün renginin turkuaza döndüğü görüldü. İlçe sakinleri, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.