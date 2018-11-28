Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı'nın rengi turkuaza dönüştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı'nın rengi turkuaza dönüştü.
 
İlçede dünden bu yana etkili olan yağış öğle saatlerinde durdu. Kısa süre ara veren sağanağın ardından, dünyaca üncü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı’nın büyük bölümünün renginin turkuaza döndüğü görüldü. İlçe sakinleri, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.
 
Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngiliz öğrencilerin Suriyeli mülteci çocuğa yaptığı zorbalığın görüntüleri paylaşıldı

İngiliz öğrencilerin Suriyeli mülteci çocuğa yaptığı zorbalığın görüntüleri paylaşıldı

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Yörüngeyi en çok kirleten ülkeler belli oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

WhatsApp'tan kullanıcıları sinirlendirecek güncelleme

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA