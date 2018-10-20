Fethiye'de sokak ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Çarşı Caddesi’ndeki ganyan bayisini işleten Barış N. (51) ile aralarında husumet olduğu öğrenilen başka bir işletme sahibinin oğlu Alparslan Dirlik (25) arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ganyan bayii sahibi Barış N. yanındaki tabancayla Dirlik’e sokak ortasında ateş etti. Dirlik’in vurulduğunu gören yakınları Barış N’yi sokak ortasında sandalye, masa ile saldırdı. Barış N'nin yakınları daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki esnafın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Dirik ve Barış N'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırdı. Olayda kaçan 4 kişi Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerince gözaltına alındı.