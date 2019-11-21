‘Fetih topları’nın dökümhanesi 250 bin turist bekliyor

Çizimlerini Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı ve İstanbul’un fethinde Bizans surlarına gedik açmada kullanılan “şahi” toplarının döküldüğü Demirköy Fatih Dökümhanesi’ndeki tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilirken, Kırklareli Valiliği tarafından da dökümhanenin yaklaşık 2 kilometrelik yolu taşlarla döşendi.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci dökümhanenin İstanbul’un fethinde silah sanayi olarak kullanıldığını dile getirdi. Vatandaşların burayı ziyaret ederek bilgi sahibi olması gerektiğinin altını çizen Ekinci, şöyle devam etti: “Dökümhanemizi bu yıl yaklaşık 80 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Önümüzdeki yıl bu rakamın 250 bine ulaşması hedefleniyor. Bu tesisi dünyadaki diğer dökümhanelerden farklı kılan özelliği körük sisteminin suyla çalışmasıdır.”