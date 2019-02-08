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FETÖ sanığı örgütün 'seçim taktiği'ni itiraf etti

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık, örgütün 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık görevlisi olmaları için bazı mensuplarını bir siyasi partiye üye kaydettirdiği itirafında bulundu.

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Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında savunma  yapan tutuksuz sanık Samet T, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak  istediğini söyledi.
 
Ordu'daki bir teknik liseden 2009'da mezun olduğunu belirten sanık,  FETÖ'ye ait kapatılan FEM Dershanelerine bir yıl gittiğini ve o sene üniversite  sınavını kazanamadığını anlattı.
 
Ertesi yıl ise İstanbul'da yaşayan ablasının yanında kalıp başka bir  dershaneye giderek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesini  kazandığını dile getiren Samet T, FETÖ ile o yıllarda tanıştığını kaydetti.
 
Eskişehir'de örgüt evlerinde kaldığı süreçte Ankara'da özel tedbirli  evlerde seçmeler yapıldığını öne süren sanık, "Seçmelerde Fetullah Gülen'in en az  15 kitabının okunması ve 200 saat kasetini dinlemek, risalelerin en az yarısını  okumuş olmak, örgütün uygun göreceği kişiyle evlenmek ve örgütün verdiği maaşa  rıza gösterip hiçbir kötü alışkanlığının olmaması şartları vardı. Bu yapı içinde  asker ve polis okullarına öğrenci yetiştiren örgüt mensuplarına askerlik ve  polislik mesleği, kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriliyordu."  dedi.
 
"İKTİDAR PARTİSİ HARİÇ KİM GÜÇLÜYSE ONA OY VERSİN"
 
Samet T, örgütün deşifre olmasından sonra üyelerinin daha dikkatli olmaya başladığını vurguladı.
 
FETÖ'den kopmaların Aralık 2015'te başladığına dikkati çeken sanık, şöyle devam etti:
 
"Örgütten ayrılmalar başladığı için 'Diriliş Sohbeti' adı altında onar kişiyle gelen biri, 'yabancı kişilerin sınava tabi tutulduğu, çürük elmaların ayrıldığı, imanımızın güçlendiği, yakın zamanda bu durumun biteceği, yapıya sahip  çıkanların yönetici olacağını, ayrılanların imanını kaybedeceğini' ifade etti. O  dönem ByLock üzerinden pek çok mesaj geldi. Kimin hakkında dinleme olsa, bir operasyon olsa ByLock'tan dinleme olanların, operasyona tabi tutulanların  isimleri bildiriliyordu. 'Onlarla görüşmeyin.' diye söyleniyordu. Seçim  çalışmaları sırasında iktidar partisi karşısında kim güçlüyse ona oy verilmesini  söylüyorlardı. İkameti il dışında olanların masrafı karşılanıp oy kullanmaya  gönderiliyordu."
 
FETÖ'NÜN "SANDIK BAŞLARINA SIZMA" TAKTİĞİ
 
Samet T, kimlik fotokopilerinin örgüt üyelerince kendilerinden  habersizce kullanıldığını ileri sürdü.
 
Savunmasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce kimlik fotokopilerinin  alındığını ve kendilerinden habersizce bir siyasi partiye üye kaydedilerek sandık  görevlisi yapıldıklarını anlatan sanık, "Seçim zamanı sandık başında oy takibi  yapmamızı istediler. Gidenler oldu ama ben gitmedim. 2015'te üniversiteden mezun  olduktan sonra Eskişehir'de kalmaya devam ettim. O dönem sıkıntılıydı. Evlere  polisler baskın yapmaya başlamıştı. 2016 ocak ayının 7'sinde bu örgütle tüm  bağımı kopardım." diye konuştu.
 
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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