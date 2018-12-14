FETÖ’nün eyalet sorumlusuna 8 yıl 9 ay hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık M. Ü. ile tutuksuz sanık A.Ü. ve sanık avukatı hazır bulundu. Mahkemede Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenen tanık M.A., “Sanık M.Ü., Melikgazi eyalet bölgesi abilerindendi. Evlerdeki talebelerin hepsinden sorumluydu. Ortalama o eyalet bölgesinde 200-300 ev vardı. İsmini Serhat olarak biliyordum” diye konuştu. Tutuklu sanık M. Ü. tanık M.A.’yı tanımadığını söylerken, Bank Asya hesabı olan tutuksuz sanık kardeşi A.Ü. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.Ü.’ye ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık A.Ü.’nün ise beraatına karar verdi.