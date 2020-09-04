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Yaşam

FETÖ'nün ''kadın yapılanması''na yönelik Uşak merkezli operasyon: 26 gözaltı

Uşak merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'kadın yapılanmasına' yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA04 Eylül 2020 Cuma 21:08 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 21:08
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UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının 5,5 milyondan fazla Filistinli mültecinin üzerindeki kötü etkilerinin hafifletilmesi için acilen 94,6 milyon dolar toplanması çağrısı yapıldı.

Temmuz ayından itibaren Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Ürdün'de Kovid-19 vakalarının endişe verici şekilde arttığı ve Gazze'de geçen ayın sonunda vakaların karantina merkezlerinin dışına da taştığı hatırlatılan açıklamada, salgının Filistin mülteci kamplarında yayılmasını kontrol altına almak için UNRWA'nın söz konusu çağrıyı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de UNRWA'nın Kovid-19 salgınının sonuçları nedeniyle aralık ayının sonuna kadar sıkı önlemler almaya devam edeceğini belirtti.

Lazzarini, UNRWA'nın çağrısının sağlık, eğitim ve acil hizmetlerin devam edebilmesi için yapıldığını sözlerine ekledi.

Bir milyar dolar açığı olduğu belirtilen UNRWA, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Filistinli mülteciler için donör ülkelere acilen 93,4 milyon dolar destek çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA, 5,6 milyon Filistinli mülteciye hizmet veriyor.

ABD'nin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği 2018'den bu yana kesmesi uluslararası yardım kuruluşunu sıkıntıya soktu.

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