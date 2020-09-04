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Yaşam

FETÖ'nün ormana gömdüğü malzemeler çıkarıldı

Antalya'da FETÖ tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulundu.

IHA04 Eylül 2020 Cuma 18:52 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 18:52
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Antalya’da ormanlık alanda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen örgütsel materyaller bulundu. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından ormanlık alanda yapılan aramada toplam 31 çuval içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait örgütsel materyal ele geçirildi. Polis tarafından bölgede yapılan kazıda terör örgütü liderinin kitapları, cep telefonları, Bank Asya yazılı klasörler bulundu. Kazı görüntüleri polis tarafından paylaşıldı. Bulunan malzemeler tek tek işaretlenip numaralandırıldı. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı.

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