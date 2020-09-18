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Yaşam

Firari FETÖ'cü akrabasının evinde yakalandı

İzmir'de hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü akrabasının evinde yakalandı.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 19:27 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 19:27
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İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan R.G.Ç., akrabasının evinde yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.G.Ç.’nin Bergama'da akrabalarının yanında olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda, R.G.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan R.G.Ç., işlemlerinin ardından tutuklandı.

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