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Yaşam

Firari FETÖ'cü saklandığı evde yakalandı

FETÖ'den 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli, Kahramanmaraş'ta saklandığı evde yakalandı.

DHA12 Eylül 2020 Cumartesi 18:06 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 18:06
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Kahramanmaraş'ta FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K., saklandığı evde yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmada FETÖ'ye üye olmaktan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Halil K.'nın Kahramanmaraş merkezde olduğu bilgisine ulaştı. Polisin, tespit edilen adrese yaptığı operasyonda, Halil K., yakalandı.

Gözaltına alınan Halil K. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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