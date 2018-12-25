Fırat Kalkanı şehidi için zirve tırmanışı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde 7 dağcı, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak anısına Küpe Dağı’na tırmandı.
Dağcılar, Altıparmak anısına düzenledikleri “Tabuta Sığmayan Şehit Seni Unutmadık” konulu etkinlik çerçevesinde, ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi’nde bir araya geldi. Burada yapılan hazırlıkların ardından Küpe Dağı’na tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. Dağcılardan Muhittin Çapacı “Vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehit Okan Altıparmak’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.
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