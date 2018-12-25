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Fırat Kalkanı şehidi için zirve tırmanışı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 7 dağcı, Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak anısına Küpe Dağı’na tırmandı.

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Dağcılar, Altıparmak anısına düzenledikleri “Tabuta Sığmayan Şehit Seni Unutmadık” konulu etkinlik çerçevesinde, ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi’nde bir araya geldi. Burada yapılan hazırlıkların ardından Küpe Dağı’na tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. Dağcılardan Muhittin Çapacı “Vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehit Okan Altıparmak’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

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