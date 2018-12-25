Fırat Kalkanı şehidi için zirve tırmanışı

Dağcılar, Altıparmak anısına düzenledikleri “Tabuta Sığmayan Şehit Seni Unutmadık” konulu etkinlik çerçevesinde, ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi’nde bir araya geldi. Burada yapılan hazırlıkların ardından Küpe Dağı’na tırmanışa başlayan dağcılar, yaklaşık 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından 2 bin metre yüksekliğe ulaştı. Dağcılardan Muhittin Çapacı “Vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehit Okan Altıparmak’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.