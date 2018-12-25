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Fırat’ın incileriyle Çingene Kızı

‘Çingene Kızı’ mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçasının, Bowling Green Devlet Üniversitesi’ne gönderilecek reprodüksiyonlarının yapımı için çalışmalar başladı. 

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Çingene Kızı mozaiğinin ABD’den Gaziantep’e getirilen 12 parçasının, mozaiklerin çıkarıldığı bölgedeki taşlar kullanılarak aslına uygun yapılacak reprodüksiyonları, tarihi eserin uzun yıllar sergilendiği Bowling Green Devlet Üniversitesi’ne gönderilecek. 

BÖLGEDEN TAŞ TOPLADIK 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Eğitim Merkezi Koordinatörü ve mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü ve ekibi, tarihi eserin reprodüksiyonlarının aslına uygun yapılması için Belkıs Mahallesi yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında taş topladı. Sökücü, ABD’deki üniversite ile yapılan anlaşma gereği Çingene Kızı mozaiğinin Gaziantep’e getirilen parçaları karşılığında, reprodüksiyonlarının gönderileceğini anımsattı. Reprodüksiyonların aslına uygun olması için mozaiklerin çıkarıldığı bölgedeki taşları kullanacaklarını dile getiren Sökücü, “Bu çalışmayı yaparken aslına uygun olsun istiyoruz. Belkıs kazı alanının yakınlarında, Fırat Nehri’nin kenarında taş topladık. Eserlerde bu taşları kullanacağız ve buradaki taşların tozlarıyla harçlarını yapacağız ki döneme uygun olsun” diye konuştu. 

6  AYDA TAMAMLANACAK

Sökücü, yapılacak çalışmanın bilgi ve emek istediğini vurgulayarak, şunları aktardı: “Çok taş toplamamız lazım çünkü gelen eserler çok zengin renk kartelasına sahip. Birebir olmasını istiyoruz. Bu büyüleyici ortamda Fırat Nehri’nin kenarındaki taşları toplayıp bir araya getirip aslına uygun şekilde yapıp teslim etmeyi hedefliyoruz. Taşlarımızı topladıktan sonra tarama işlemiy le eserlerin tam boyut ve ölçüleri belirlenecek, harç için renk kartelası oluşturulacak. Alttaki dokuların aslına uygun olarak yapılması için kazı ve restorasyon ekibiyle çalışacağız. Yaklaşık 6 ay kadar süreceğini düşünüyoruz çünkü erozyona uğramış yeni bir mozaik yapmak gibi değil. 

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