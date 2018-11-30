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Fırtına nedeniyle balkondan uçan yatak, sokakta yürüyen kişinin önüne düştü

Çanakkale'de gün boyunca etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle evin balkonundaki yatak, kaldırımda yürüyen bir kişinin önüne düştü. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüde, önüne düşen yatağı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan kişinin, yoluna devam ettiği görülüyor.

  • DHA
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Olay, saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Havra Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın 3'üncü katındaki evin balkonundaki yatak kuvvetli fırtına nedeniyle demirlerini aşarak kaldırımın üzerine düştü. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yatağın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.
 
Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, önüne düşen yatağı görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan kişi, daha sonra aldırış etmeden yoluna devam etti.
 

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