Fırtına nedeniyle balkondan uçan yatak, sokakta yürüyen kişinin önüne düştü

Olay, saat 15.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Havra Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın 3'üncü katındaki evin balkonundaki yatak kuvvetli fırtına nedeniyle demirlerini aşarak kaldırımın üzerine düştü. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yatağın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.

Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, önüne düşen yatağı görünce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan kişi, daha sonra aldırış etmeden yoluna devam etti.