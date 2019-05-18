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Flüt çalarak simit satıyor

Ankara'da seyyar simit satıcısı Hüseyin Yıldırım (69), flüt çalarak kentin sokaklarını dolaşıyor. Günde 15 kilometre yürüyen Yıldırım, çobanken çaldığı flütü yıllardır da simit satarken çaldığını söyledi.

  • DHA
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Çorum´da dünyaya gelen Hüseyin Yıldırım, ilkokulu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başladı. Bir süre çobanlık yapan Yıldırım, flüt çalmayı öğrendi. Yıllardır Ankara sokaklarında flüt çalarak seyyar simit sattığını söyleyen Yıldırım, "Müşterilerim artık beni öğrendiler. Bazı yerlerde simitçi diye bağırmıyorum. Flütün sesinin duyduklarında müşterilerim geliyorlar" dedi.
 
Ankara´da İzmir simidi sattığını belirten Yıldırım, "Bu benim sattığım Ankara simidi değil, İzmir simidi, beyaz simit. Ankara siyah simidi bilir. Bu simidi bir usta İzmir´den getirdi. Satıcısı az diye ben de beyaz simit satıyorum. Yağlı simit yapıyorum. O yüzden özel imalat yazıyorum. Ankara simidi meşhur ama benim simidim de meşhur" dedi.
 
Seyyar simitçilerin artık hiçbir yerde bekleyerek satış yapmadığını vurgulayan Yıldırım, "Onun için de zabıtalar seyyar simitçileri almıyor. Birisi simidi ister tablamı yere indiririm. Sonra tekrar yoluma devam ederim. Simit kafeleri çoğaldı. vatandaş buraları tercih ediyor. Günde en az 15 kilometre yürüyorum" dedi.
 
Yıldırım, flüt çalarak simit satmasının nedeninin ise çobanlık günlerine özlem olduğunu belirtti.

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