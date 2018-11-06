Formula’nın Türk yıldızları 

Dünyanın en büyük mühendislik yarışması ‘Formula Student’a (Öğrenci Formula yarışması) katılmak için bir araya gelen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri 2011’de önce ‘Maktek FSAE’ sonra YTÜ Racing adını verdikleri yarış takımlarını kurdu. Takımın şu anki liderliğini makine mühendisliği 3. Sınıf öğrencisi Emre Eblek, danışmanlığını ise öğretim görevlileri Doç. Dr. Alp Tekin Ergenç ve Dr. Orkun Özener yapıyor. Rakip araçların maliyetinin 10’da 1’i kadar bütçeyle kendi Formula araçlarını ürettiklerini kaydeden takım üyesi Arda Tunçel, “Türkiye’de üretilecek yerli araçların mühendislik çalışmalarını yapacak yetkinliğe sahibiz. Hayalimiz, yerli Formula aracımızı üretmek” dedi. Formula araçlarıyla ilk kez tüm testleri başarıyla geçen Türk takımı olduklarını kaydeden Tunçel, 600 üniversite takımının katıldığı yarışmalarda YTR-05 ile Formula Student İtalya’da ikinci olduklarını kaydetti.