Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu

Kozlu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos´ta sosyal medya üzerinden tanıştığı Y.G. ile görüşmek için İzmir´e gitti. Gitmeden önce babası Mustafa Kıyar´a, "Baba ben İzmir´de bir kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum. İzmir´e gitmem lazım" dedi. İzmir´e gittikten sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyin, İzmir´deyim" diyen Mutlu Kıyar´dan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Mutlu Kıyar´ı bulmak için çalışma başlattı. Mutlu Kıyar, 28 Eylül´de İzmir´in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda mülteci arayan polisler tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İzmir´e giden Mustafa Kıyar, oğlunun cesedini teşhis etti.

İzmir Adli Tıp Kurumu´nda babadan alınan DNA örnekleriyle Mutlu Kıyar´ın DNA´sının karşılaştırıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.

Ailenin Mutlu Kıyar´ı ölümüyle ilgili sosyal medyada kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, gerçek adı T.D. olan genç kızdan şikayetçi oldukları öğrenildi.