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Fotoğraf ve isim sahte çıktı, aile şikayetçi oldu

ZONGULDAK´ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için 11 Ağustos´ta İzmir´e giden ve 48 gün sonra Çeşme ilçesinde ağaca asılı cesedi bulunan Mutlu Kıyar´ın (23) ailesi, oğullarını intihara sürüklediği iddiasıyla kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, ancak gerçek ismi T.D. (19) olduğu ortaya çıkan genç kızdan şikayetçi oldu.

  • DHA
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Kozlu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos´ta sosyal medya üzerinden tanıştığı Y.G. ile görüşmek için İzmir´e gitti. Gitmeden önce babası Mustafa Kıyar´a, "Baba ben İzmir´de bir kızla tanıştım, onunla evlenmek istiyorum. İzmir´e gitmem lazım" dedi. İzmir´e gittikten sonra babasını arayarak,  "Beni merak etmeyin, İzmir´deyim" diyen Mutlu Kıyar´dan bir daha haber alınamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Mutlu Kıyar´ı bulmak için çalışma başlattı. Mutlu Kıyar, 28 Eylül´de İzmir´in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda mülteci arayan polisler tarafından ağaca asılı halde ölü bulundu. İzmir´e giden Mustafa Kıyar, oğlunun cesedini teşhis etti.
 
İzmir Adli Tıp Kurumu´nda babadan alınan DNA örnekleriyle Mutlu Kıyar´ın DNA´sının karşılaştırıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazenin aileye teslim edileceği öğrenildi.
 
Ailenin Mutlu Kıyar´ı ölümüyle ilgili sosyal medyada kendini 'Y.G.' olarak tanıtan, gerçek adı T.D. olan genç kızdan şikayetçi oldukları öğrenildi. 

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