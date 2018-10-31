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Fotoğraflarla ‘Dostluk Köprüsü’ 

Fotoğraf sanatçısı Bilal Mente’nin “Adıyaman’dan Dostluk Köprüsü” adlı fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu.

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İzmir’in ardından İstanbul Yenikapı’da sergi açan Mente, Adıyaman ve Nemrut Dağı’nın güzelliklerini fotoğraflarına yansıttı. Adıyaman dostluk köprüsü oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediğini belirten Bilal Mente “Nemrut Dağı’nın tanıtımına bir nebze katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Serginin amacı sosyal ve kültürel bir bağ kurmak. Adıyaman’ın güzelliklerini Türkiye’ye tanıtmak. Kültürel bağları geliştirmeyi amaçlıyorum. Nemrut Dağı’na yoğun bir ilginin olacağını ve bu ilginin turizme maddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi. 

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