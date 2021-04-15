Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti

DHA 15 Nisan 2021 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:37

Fransız'da arkelogları şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa'nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti. Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı. Bulunan 40 tabutun sayesinde kasabanın 18'inci yüzyıl öncesine ait sırlarla dolu geçmişinin çözübileceğine inanılıyor.