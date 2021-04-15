İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2021 Perşembe / 3 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0402
  • EURO
    9,6431
  • ALTIN
    451.408
  • BIST100
    1410.96
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti
Yaşam

Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti

Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutun bulunduğu Antik döneme ait mezarlık keşfetti.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:37
ABONE OL

Fransız'da arkelogları şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa'nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti. Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı. Bulunan 40 tabutun sayesinde kasabanın 18'inci yüzyıl öncesine ait sırlarla dolu geçmişinin çözübileceğine inanılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.