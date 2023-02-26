İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Fransız top mermisinin yıkmadığı cami depremde yıkıldı
Yaşam

Fransız top mermisinin yıkmadığı cami depremde yıkıldı

Kahramanmaraş'ta düşman işgali sırasında işgalci Fransızların top mermisi ile yıkmaya çalıştığı tarihi Şeyh Camii depremde yıkıldı.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 13:18 - Güncelleme:
Fransız top mermisinin yıkmadığı cami depremde yıkıldı
ABONE OL

Milli Mücadele döneminde işgal edilen Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fransız askerleri tarafından Abarabaşı Kilisesi'nden atılan top mermisi, tarihi Şeyh Camii'nin minaresine isabet etti. Minarenin taşları arasına sıkışan patlamamış top mermisi 103 yıldır adeta minarede dururken, Fransızların yıkamadığı cami Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde tamamen yıkıldı.

Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, "Tarihi Şeyh Camimiz. Yapımı tam olarak bilinmemekle beraber kitabesinde 230 yıl önce Osmanlı tarafından restore edildiği belirtiliyor. Biz de zaten şehrin kurtuluş günü 12 Şubat tarihinden önce tadilat nedeniyle camimizi kapatmıştık. Cuma cemaatimize son cuma olduğunu ifade etmiştik. Fransız'ın yıkamadığı camimizi maalesef depremde kaybettik. Özelliği ise minaresinde patlamamış top mermisi vardı. 1920 yılında bir ikindi vakti Abarabaşı Kilisesi'nden atılan top mermisi minareye çakılmış ve günümüze kadar kalıyor ve adeta istiklal madalyası gibi göğsünde duruyordu. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile camimizi yeniden inşa edeceğiz. Minareyi tekrar eski hale getirip mermimizi de eski yerine takacağız" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.