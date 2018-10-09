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Fren yerine gaza basınca apartman boşluğuna uçtu

Karabük'te, otomobilini park etmek isteyen Sevim Uludağ (46), fren yerine gaza basınca 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Hafif yaralanan Uludağ, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

  • DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi 1062 No'lu Cadde üzerinde bulunan Vefakar Sitesi'nde meydana geldi. Sevim Uludağ, yakınını ziyaret etmek için geldiği sitenin otoparkına otomobilini park etmek istedi. Fren yerine gaza basan Uludağ'ın yönetimindeki otomobil, 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Uludağ, araçtan çıkarken, gürültüyü duyup dışarı koşan apartman sakinleri, sağlık ekibini aradı. Hafif yaralanan Uludağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri ve siteye gelen Uludağ'ın yakınları, apartman boşluğuna düşen otomobili şaşkın bakışlarla inceledi. Sevim Uludağ'ın geçen ay satın aldığı otomobil, vinçle kaldırıldı.
 

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