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Fren yerine gaza bastı, önce yayalara çarptı, sonra dükkana girdi

Bursa'da fren yerine gaza basan kadın sürücü, önce yoldan geçen yaralılara çarptı, daha sonra cipiyle kırtasiye dükkanına girdi.

  • İHA
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Atatürk Caddesi’nden Gümüşçeken Caddesi'ne 16 ADS 146 plakalı cipiyle dönmek isteyen Aygül Y. (46), iddiaya göre fren yerine gaza basınca, önce yoldan geçen 2 vatandaşa çarptı, sonra kırtasiye dükkanına girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, cipin çarptığı 2 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, yaralılar Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip kırtasiye dükkanının giriş ve çıkışını kapattı. Vatandaşlar, cipin olay yerinden kaldırılmasıyla dükkandan çıkabildi.
 
Kazanın nasıl olduğunu anlatan kırtasiyeci Mehmet Rıza Çekim, “Müşteriyle ilgilendiğim sırada kafamı çevirdiğimde arabanın tam gaz dükkana geldiğini gördüm.  Dükkanda o sırada iki yaşlı teyzemiz vardı, onlar çok heyecan yaptı. Araç kaldırıldıktan sonra onları kucaklayarak dışarı çıkardık” diye konuştu.
 

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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