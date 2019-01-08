Fuat Sezgin’e özel anma

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim görevlisi Uğur Polat, Fuat hocanın bilimsel çalışmalarını ve insani özeliklerini anlattı. İstanbul genelinde farklı okullarda görev yapan 300’ü aşkın öğretmenin katılım sağladığı programda Polat, merhum Fuat hocanın günde 17 saatten fazla çalıştığına dikkat çekti ve 100 binin üzerinde ciltli yazma eserleri okuyarak yüzlerce ciltlik kalıcı ürünler bıraktığını vurguladı. Programa Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ve ÖZKUR-BİR Başkanı Hami Koç da katıldı. Aynı gün “Etkili Öğretmen” konulu atölye çalışmaları yapıldı.