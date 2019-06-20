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Game of Thrones’un devam dizisinin çekimleri başladı

Tüm dünyada ilgiyle izlenen Game of Thrones'un devam dizisinin çekimlerine başlandı.

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HBO yapımı Game of Thrones devam dizisinin orijinal serinin de çekildiği Kuzey İrlanda’da başladığı duyuruldu.
 
İsmi henüz açıklanmayan devam dizisinde başlıca rolleri Naomi Watts, Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Marquis Rodriguez, John Simm, Richard McCabe, John Heffernan ve Dixie Egerickx paylaşıyor.
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Jane Goldman ve George R.R. Martin'in kendi yarattıkları hikayeden uyarladıkları dizi, Game of Thrones'da karşılaştığımız hikayenin binlerce yıl öncesinde, Westeros’ta yaşanan olayları takip edecek. Hikaye, ana dizide karşılaştığımız gizemlerin başladığı dönemlere geri dönerek Westeros’un ürkütücü sırlarını açığa çıkaracak. 
 

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