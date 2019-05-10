Gamze Ceylan'ın katili saplantılı aşık çıktı

Yeni Asır'ın haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da 58 yaşındaki Hakkı D. tarafından katledilen İzmirli Gamze Ceylan (31) cinayetinin altından takıntılı aşık çıktı. Hakkı D.'nin, kendisinden 27 yaş küçük genç kıza saplantılı derecede aşık olduğu, hatta tehdit mesajları atıp, zaman zaman aracı ile evinin sokağına gidip aşağı inmesini beklediği öğrenildi. Cinayetin ardından, "Öldürme kastım yoktu, kazayla oldu" diyen Hakkı D'nin ifadesini, genç kızın otopsi raporlarındaki 'Bitişik atış' tespiti yalanladı.

Müebbet hapis cezası istemi ile hakkında iddianame hazırlanan katil zanlısı Hakkı D, Haziran ayında hakim karşısına çıkacak.

İŞ ORTAĞI İDDİASI...

Geçen yıl 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, İzmir Karabağlar'da ailesi ile yaşayan Ceylan, İstanbul Eyüpsultan'da kendisine duygusal yakınlık hisseden evli ve 4 çocuk babası emlakçı Hakkı D.'nin (58) otomobilinde başından silahla vurularak öldürüldü. Hakkı D. iş ortağı olduklarını, genç kızın kendisine 750 bin lira borcu olduğunu ve silahın da kazara ateş aldığını öne sürdü. Davanın iddianamesinde 'Kasten öldürme', 'Ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçlarından Hakkı D. için müebbet hapis cezası istendi.

YAKIN MESAFE ATIŞ

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede dikkat çeken detay, otopsi raporu oldu. İlk ifadesinde "Öldürme kastım yoktu olay kazara meydana geldi" diyen Hakkı D'nin yalan söylediği ortaya çıktı. Otopsi raporunda Gamze Ceylan'ın başına doğru bir el bitişik atış mesafesinden ateş edildiği, yani silahın namlusunun genç kızın başına dayandıktan sonra Hakkı D.'nin tetiğe bastığının tespit edildiği belirtildi.

EVİNİN ÖNÜNDE ARABAYLA BEKLİYORDU

Ceylan ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, genç kızın, kendisine tehdit mesajları atan Hakkı D. ile "Bir daha beni de, ailemi de rahatsız etme" demek için İzmir'den İstanbul'a uçakla gittiğini, ancak takıntılı aşığı tarafından aynı gün tasarlanarak öldürüldüğünü belirtti.

Bostancı, "Gamze olaydan önce İstanbul'da yaşıyormuş. Kendisine takıntı derecesinde aşk besleyen Hakkı D. yüzünden kaçıp İzmir'deki ailesinin yanına yerleşmiş. Çünkü aracı ile zaman zaman gidip Gamze'nin sokağında, kendisini görmek için aşağı inmesini bekliyormuş. Hatta genç kız, elinde kanıt bulunsun diye camdan katiline ait aracının fotosunu da çekmiş" diye konuştu.