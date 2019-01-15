Ganalı Müslümanlar Türkiye’yi bekliyor

Ebu Bekir Sıddık Merkezi Müdürü Abdülaziz Salih Muhammed, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a bir mektup yazarak Ganalı Müslümanların camiye ihtiyaç duyduklarını belirtti. Gana’nın Techiman beldesinde bir okul ve mescit isteğinde bulunan Muhammed “Müslüman çocukları devlet okullarına gitmektedir ve Hıristiyanlık eğitimine tabi tutularak Hıristiyanlaştırılmaları için büyük çaba sarf edilmektedir. Bu nedenle bir İslam merkezi yapımı hususundaki yardımınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.