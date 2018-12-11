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Gaz kaçağı çakmakla kontrol edilirken yangın çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde değiştirilen tüpte gaz kaçağının çakmakla kontrol edilmesi sırasında yangın çıktı.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde değiştirilen tüpte gaz kaçağının çakmakla kontrol edilmesi sırasında yangın çıktı.
 
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Aşağımülk Mahallesi'nde yaşayan Şerife Balık (43), evinde mutfak tüpünü değiştirdikten sonra gaz kaçağı olup olmadığını çakmakla kontrol ederken tüp alev aldı.
 
Çıkan yangını söndüremeyen Balık'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
 
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

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