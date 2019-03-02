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Gaziantep'e 12 tanzim satış merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kurulan 12 tanzim satış merkezinde, sebze ve meyve fiyatları marketlere göre yüzde 50 daha düşük fiyata satışa sunuldu.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesince sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla 12 tanzim satış merkezi kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine "Enflasyonla Topyekün Mücadele" kapsamında "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış" hizmeti için il merkezinde 12 farklı noktada tanzim satış merkezi kuruldu.

Merkezlerde, domatesin 3, biberin 6, ıspanağın 4, kabağın 3, patatesin 2, patlıcanın 4,5, salatalığın 4, kuru soğanın 2 ve elmanın kilogramı 3 liradan satılmaya başlandı.

Sebze ve meyve fiyatının marketlerden yüzde 50 daha düşük satılması, tanzim satış merkezlerine ilgiliyi arttırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, 12 noktada tanzim satış noktası kurduklarını ve satışa başladıklarını belirtti.

Şehitkamil'de 5, Şahinbey'de 7 noktada satış merkezi kurduklarını aktaran Aksoy, "Normal piyasaya göre daha ucuz, daha kaliteli ürün satıyoruz. Amacımız devlet olarak bir alternatif oluşturmak değil, piyasalardaki olumsuz gidişatı gidermektir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, satışlara haftanın 7 günü devam edeceklerini, gelecek hafta kuru bakliyat satışlarına da başlayacaklarını kaydetti.

Şehreküstü İtfaiye Yanı Talat Özkarslı Spor Salonu önündeki tanzim satış merkezlerinden alışveriş yapan vatandaşlar da daha ucuz daha kaliteli olan meyve ve sebze satışlarından memnun kaldıklarını belirtti.

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