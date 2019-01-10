Gaziantep’te 3.3 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 06.24'te merkez üssü Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre yaşanan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu ve yerin 8.9 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.
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