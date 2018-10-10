Gaziantep'te 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 7 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep emniyetine bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ayrı adrese yapılan operasyonda, 9 adet fiber tank ve 7 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- İHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, devletimizin uğrayacağı vergi kaybı ile haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla kaçak akaryakıt satışının önlenmesine yönelik 01 Ekim 2018 ile 09 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, Gaziantep'te 4 adrese yapılan operasyonda, 9 adet fiber tank ve 7 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli şahsa, 5607 Sayılı Kanun Kapsamında yasal işlemler yapıldı.
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