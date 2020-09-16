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Yaşam

Gaziantep'te ayakkabı fabrikasında yangın

Gaziantep'te bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, bir yavru köpek yangından sağ kurtarıldı.

İHA16 Eylül 2020 Çarşamba 00:16 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:16
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Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesi’nde bulunan bir ayakkabı ve deri fabrikasında satışa hazır ayakkabıların bulunduğu depoda bilinmeyen bir nedenle kartonlar tutuştu. Kartonların tutuşmasıyla alevler kısa sürede depo kısmının tamamına yayıldı. Fabrikada bulunanların duruma itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yavru köpek dumanların arasından çıkarıldı

Yangının olduğu fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, yoğun duman içerisinde kalan bir köpek yavrusu itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Dumanların arasından çıkarılan yavru köpek korunaklı bir alana konuldu.

Yangın söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri fabrika içerisinde soğutma çalışması yaparken, yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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