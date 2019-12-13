Gaziantep'in İslahiye ve Hatay'ın Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması amacıyla 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı dolayısıyla İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa-Meydanekbez demiryolu hattının 20 kilometrelik kısmı sular altında kalmıştı.

Barajda yapılan yükseltme çalışmaları nedeniyle suların çekilmesiyle Suriye sınırına doğru giden demiryolunun geçtiği köprüyle rayların altına serilen taşlar rahatlıkla görünür hale geldi. Suların çekilmesiyle ilk defa yıkılan köprüye ulaşan vatandaşlar, burada balık tutmanın keyfini yaşadı.

Bölgeye ilk defa girebildiklerini ifade eden Mehmet Yılmaz, yaklaşık elli yıl sonra baraj altında kalan yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki eski demiryolu köprüsünü gördüklerini söyledi.