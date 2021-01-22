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Yaşam

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'lı 3 şüpheli tutuklandı.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 19:21 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 19:21
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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün finans yapılanmasında yer alan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca DEAŞ silahlı terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.D., O.Ö. ve M.A. isimli şüpheliler sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

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