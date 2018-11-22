Gaziantep'te elektrik akımına kapılan kişi öldü

Müslüm Fırat (30) Ünaldı Mahallesi'ndeki trafonun kapağını henüz belirlenemeyen nedenle açtı. Elektrik akımına kapılan Fırat, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fırat'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.