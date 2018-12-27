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Gaziantep'te etkili olan yağış nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu

Gaziantep ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerindeki yağış sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale edilmesi için kentin önemli kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Yağışların kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Şanlıurfa'da kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sağanak yağışın yanı sıra kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede Siverek-Diyarbakır yolunda kar ve buzlanma etkili olurken, yoğun sis nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücülerin kazaya karışmamak için araçlarını yol kenarına park ettikleri görülürken, seyir halindeki sürücüler ise sis farlarını yakarak ilerledi.

Kar ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazaların meydana geldiği öğrenildi.

Kar yağışının Diyarbakır'dan itibaren etkili olduğunu belirten sürücü Mehmet Salih Altunpak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yolda kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan kent genelinde etkili olan sağanak merkez ile Suruç ilçesindeki bazı mahallerde taşkına yol açtı. Suruç'a 30 kilometre uzaklıktaki Bilge ile Dumlukuyu Mahallesi'nde sağanak nedeniyle biriken sular bazı evlere girdi, mısır tarlası su altında kaldı.

Bilge Mahallesi'nde biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışanlar, suyun içinde buldukları köstebeği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Mahalle sakini Mustafa Aydeniz, yağış nedeniyle ekinlerinin ve evlerinin zarar gördüğünü belirterek, yetkililerden yardım talep etti.

Merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'nde de tahliye kanalındaki yağmur sularının taşması üzerine bazı ekili tarlalar su altında kaldı.

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