İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi'nde beyaz örtüye sarılı televizyon taşıyan iki şüpheliyi durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrolde televizyonun Güneş Mahallesi'ndeki evden çalındığını tespit etti.

Gözaltına alınan İ.D. ve H.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.