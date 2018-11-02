Gaziantep'te ilaç kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akyol Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 5 bin 510 Türk menşeli, 520 bin 605 yabancı menşeli olmak üzere, 526 bin 115 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan A.H sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.