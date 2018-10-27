Gaziantep'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 396,5 litre içki ve 7 paket sigara ele geçirildi.
- AA
Boğaziçi Mahallesi Huzur Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, iş yerinin yanı sıra işletme sahibi Ö.S'nin babası M.S'nin evine de baskın düzenledi. Aramada, kaçak olduğu belirlenen 396,5 litre içki ve 7 paket sigara ele geçirildi. Kaçak içki satışı yaptıkları iddiasıyla Ö.S. ile M.S. gözaltına alındı.
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