Gaziantep'te korkutan yangın

DHA 16 Şubat 2021 Salı 00:25 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 00:25

Yangın, bu gece Selimiye Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki 4 katlı binanın giriş katında oturan Sarıaltun ailesine ait evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler yangına müdahale edip evde bulunan Sarıaltun ailesinin 5 ferdini tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapılarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.